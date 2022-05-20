加拿大政府正式禁止華為及中興參與5G網絡

加拿大政府5月19日宣布，禁止華為及中興參與當地的5G網絡建設，預計令加拿大與中國的關係進一步惡化。



《環球新聞》（Global News）報道，加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）與公共安全部長迪奇諾（Marco Mendicino）舉行記者會，公布有關決定。

迪奇諾表示，加拿大政府禁止當地電訊系統使用華為及中興的產品與服務，並會採取一切措施保障當地電訊基建設施。他同時稱，供應商亦需在現有設備中移除該兩間公司的產品。

商鵬飛曾在去年11月受訪時已暗示封殺華為的可能，稱加拿大只希望會可信任的夥伴合作，發展推動邁向人工智能世界的科技網絡。5G技術將會是發展有關科技的關鍵，不過政府多次延遲公布決定，令當地電訊企圖在過去3年與其他科技公司合作，變相令華為在當局作出決定前，已經遭到排斥。

當局憂慮如果容許華為保留在加拿大電訊網絡之內，或可能令該公司監視當地民眾，並利用其技術作為向中國政府傳送數據的後門方式，不過華為加拿大分公司一直強調獨立運作。

加中關係近年持續緊張，渥太華當局在2018年12月應美國政府要求，扣留華為副董事長孟晚舟，北京方面其後分別拘捕兩名加國公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。孟晚舟在去年9月與美國司法部達成延期起訴協議後，獲准離開加拿大；斯帕弗及康明凱隨即獲釋返國。

除了加拿大，其餘四個五眼聯盟（Five Eyes）成員國英、美、澳洲及新西蘭早前已經封殺或限制華為參與5G建設。