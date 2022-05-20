加拿大禁止華為及中興參與5G網絡建設　中方：嚴肅評估事件

加拿大政府5月19日宣布，禁止華為及中興參與當地的5G網絡建設。據中國駐加拿大大使館網站消息，駐加拿大使館發言人就加政府禁止使用華為、中興產品發表談話。



發言人稱，5月19日，加拿大政府以所謂國家安全為由，宣布禁止加電訊系統使用華為、中興公司的產品和服務，並稱此系經加安全部門評估、與加盟友協商後作出的決定。中方對此表示嚴重關切和強烈不滿。

中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作。華為、中興始終保持非常好的網絡安全記錄。加方在沒有任何確鑿證據的情況下以所謂國家安全為由，決定將有關中國企業排除在加市場之外，這嚴重泛化國家安全概念，違反市場經濟原則和自由貿易規則，損害中國企業的合法權益。加方聲稱就上述決定同盟友進行了協商，說白了就是要配合美國打壓中國企業。加方所謂的「安全」考慮，不過是政治操弄的幌子。

發言人稱要強調的是，加方上述錯誤作法必將損害加方國際形象和自身利益。中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的合法權益。

中國外長王毅（右）2019年底曾與加拿大新任外長商鵬飛在日本名古屋出席二十國集團外長會期間有過會晤。（新華社）

《環球新聞》（Global News）報道，加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）與公共安全部長迪奇諾（Marco Mendicino）舉行記者會，公布有關決定。

迪奇諾表示，加拿大政府禁止當地電訊系統使用華為及中興的產品與服務，並會採取一切措施保障當地電訊基建設施。他同時稱，供應商亦需在現有設備中移除該兩間公司的產品。

商鵬飛曾在去年11月受訪時已暗示封殺華為的可能，稱加拿大只希望會可信任的夥伴合作，發展推動邁向人工智能世界的科技網絡。5G技術將會是發展有關科技的關鍵，不過政府多次延遲公布決定，令當地電訊企圖在過去3年與其他科技公司合作，變相令華為在當局作出決定前，已經遭到排斥。

當局憂慮如果容許華為保留在加拿大電訊網絡之內，或可能令該公司監視當地民眾，並利用其技術作為向中國政府傳送數據的後門方式，不過華為加拿大分公司一直強調獨立運作。

中加關係面臨多重考驗 。（VCG）

加中關係近年持續緊張，渥太華當局在2018年12月應美國政府要求，扣留華為副董事長孟晚舟，北京方面其後分別拘捕兩名加國公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。孟晚舟在去年9月與美國司法部達成延期起訴協議後，獲准離開加拿大；斯帕弗及康明凱隨即獲釋返國。

除了加拿大，其餘四個五眼聯盟（Five Eyes）成員國英、美、澳洲及新西蘭早前已經封殺或限制華為參與5G建設。