澳洲大選｜澳洲支持文化多元　國會卻幾乎清一色全是白人

澳洲國會大選即將在5月21日舉行，大選將選出眾議院151個議席，及參議院中的40個議席，結果將決定總理的人選。不過除了中國、氣候變化、抗疫等重點議題外，還有一個鮮有人談及但對澳洲人有重大影響的議題，就是：膚色，澳洲議員幾乎都是清一色白人。



據2016年澳洲的人口普查，澳洲有近一半的人口來自第二個國家，或是父母來自第二個國家。全國約20%的人口為非歐洲裔，在家中會說非英語的語言。不過在澳洲的國會中，有96%的聯邦議員全都是白人。

這與其他同樣有着大量移民，有着大量不同膚色民族人口的國家有很大分別。加拿大及新西蘭非歐洲裔的人口分別約22%及26％，其國會非白人比分別約15%及16%，遠超越澳洲的4%。

圖為5月9日，澳洲悉尼街道上的大選宣傳海報。澳洲國會議員幾乎全部都是白人。（AP）

有評論認為，會造成這狀況的原因與澳洲的政治體制較為封閉有關，幾乎所有主要政黨出選的候選人，都是現任國會議員的助手或職員。候選人需要有議員——當然是白人，的推薦才能參選。

以悉尼西南部的福勒（Fowler），當地越南裔的律師Tu Le為例，她在2021年原本獲工黨推薦出選，但在最後一刻工黨決定空降一位白人女性代替她的位置。儘管有網民發起抗議要求工黨撤回決定，但工黨最終執意換人。

悉尼政策實驗室（Sydney Policy Lab）主任兼前澳洲種族歧視專員表示蘇特弗馬桑（Tim Soutphomassane）表示，在英國或是美國，作出這樣的政治決定很果會很嚴重，但在澳洲卻可以什麼事都不會發生。

澳洲雖然一直標榜其文化多元，但在政治上卻非常單一。蘇特弗馬桑指出，澳洲似乎把文化多元與政治完全分開，與其他西方國家少數族裔為政治權利鬥爭的情況形式鮮明對比。

圖為2月工黨越南裔的Tu Le，出席電視節目時批評國內政治欠缺文化多樣性的問題。（Tu Le Facebook截圖）

沒有多元的民選代表，亦導致了政策的問題。如在2021年8月澳洲爆發新冠疫情期間，福勒和帕拉馬塔區因染疫率大增需要實施嚴格封城措施。但有批評聲音指措施沒有考慮到當地實況，當地由多個少數族裔家庭組成，大部分以打零工維生。同時很多人居住在出租房屋，多人合租住在同一單位，相關的政策帶來很大的不便。

自由黨的夏爾馬（Dave Sharma）是印度裔的國會議員，也是該黨唯一的印度裔議員，曾表示包括自由黨在內，所有政黨都應招募更多不同背景的人。他批評現時澳洲政壇對此採取相當放任的態度。