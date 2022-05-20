LUNA︱青年才俊跌落神壇　韓國檢方研究起訴Do Kwon涉龐氏騙局

加密貨幣界公鏈Terra近來發生大事，繼「穩定幣」TerraUSD（UST）不穩定地暴挫後，Terra（LUNA）也接近歸零，來自韓國的創辦人Do Kwon成為眾矢之的。這位曾入選福布斯（Forbes）「30歲以下精英榜」的90後兼幣界明星人物，至今尚未能挽回敗局。據韓聯社報道，韓國檢方研究是否以「龐氏騙局」相關控罪起訴Do Kwon。



在幣價閃崩前，Terra本來是加密貨幣界第二大公鏈，這次事件導致大量投資者損手，一周內市場損失逾380億美元（約2,964億港元），韓國金融部門估計，單在韓國便有28萬名持有LUNA的投資者，共擁有約700億枚。

5月9日時，LUNA幣價尚在60美元左右，但如今已接近「歸零」跌至0.00014美元；「穩定幣」UST原本目標是維持與美元1：1匯率，但目前幣價是約0.076美元。

Terra（LUNA）的幣價在短短數天間接近「歸零」（CoinMarketCap網站截圖）

發行LUNA、UST的區塊鏈企業Terraform Labs，創辦人是在韓國成長、美國史丹福大學畢業的Do Kwon，現年30歲的他早在2019年入選福布斯30位30歲以下精英名單（30 under 30），獲視為新星，但如今跌落神壇，更有外媒稱他為加密貨幣界的霍姆斯（Elizabeth Holmes）。

韓國已有LUNA投資者聯合入稟法院指控Do Kwon涉嫌詐欺與非法籌集資金，要求法院扣押其資產，其中有投資者損失10億韓圜（約618萬港元）。

為何幣價會閃崩？

加密貨幣界內有多種「穩定幣」，但也有各種不同機制，UST屬於演算法穩定幣（Algorithm Stablecoin），它不是以真實資產支撐，而是依靠與LUNA之間的「錨定協議」，允許用1枚UST來交換相當於1美元的LUNA，以此機制來維持與美元的聯繫。LUNA基金會也號稱有8萬枚比特幣的儲備來「保護」UST。

綜合Fortune、《獨立報》等外媒報道，目前還未確實知道為何UST幣價會閃崩，但在幣圈內的流行說法是UST遭受攻擊，有人刻意趁Terra為準備新計劃而降低流動性時，拋售多達價值3.5億美元的UST，造成UST與美元「脫鉤」，繼而引發大量投資者恐慌，相繼售出UST，造成大崩盤。LUNA由於與UST掛勾，也因此同樣暴跌。

在幣價閃崩前，Terra本來是加密貨幣界第二大公鏈，僅次在以太坊（Ethereum）之後（DefiLlama網站截圖）

對Do Kwon的兩指控

Do Kwon如今起碼面臨兩大指控，其一是UST機制是否有缺陷的問題。

代表LUNA投資者入稟的韓國律師Kim Hyun-kwon接受韓聯社訪問時，指控Terraform Labs的演算法存在基本上的缺陷，甚至是詐騙和龐氏騙局，因UST跟其他知名穩定幣如USDT等不同，並沒有現金或其他類型的傳統資產支撐，當在牛市新資金持續湧入，演算法可能看起來有效，但到了市場低迷時便出事，他認為Terra高層在發展期間「一定知道這演算法的風險與錯誤」。

另一指控還與Terra鏈上的去中心化金融平台Anchor Protocol有關。

韓聯社引述消息人士報道，韓國檢方正研究是否以「龐氏騙局」相關控罪起訴Do Kwon，此因Anchor Protocol過去以「向UST質押用戶提供高達20%年收益率（APY）」作招徠，成功吸引大量投資者購入UST質押，檢方人員稱「Do Kwon有關承諾回報的言論，可能會提供關鍵線索。」