美國矽谷滴血驗癌騙案　女版喬布斯Elizabeth Holmes四項罪名成立

美國陪審團1月3日裁定，西拉諾斯公司（Theranos）創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）11項罪名中有4項成立。



英媒3日指，現年37歲的霍姆斯面臨最重的80年有期徒刑，不過聯邦地區法院法官戴維拉（Edward Davila）判決的刑期很可能會少很多。她可能會提出上訴。

陪審團經過7天審議後裁定，霍姆斯4項罪名成立，包括2項電訊欺詐（wire fraud）和2項串謀欺詐罪，另外4項關於她被控欺騙患者支付西拉諾斯檢測費用的欺詐和串謀罪名不成立。至於其餘3項與散戶投資人有關的罪名，陪審團未能達成共識。

女版喬布斯：圖為1月3日，美國西拉諾斯公司創辦人霍姆斯離開加利福尼亞州聖何塞市一間聯邦法院。（AP）

霍姆斯2003年在矽谷（Silicon Valley）成立西拉諾斯公司，她當時才19歲。這間企業開發出驗血儀器「愛迪生」（Edison），聲稱它可以用一滴血檢驗出數百種包括癌症在內的疾病。

西拉諾斯公司巔峰時間估值為90億美元，吸引9.45億美元投資，霍姆斯也被稱為「女版喬布斯」。