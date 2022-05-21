澳洲大選開鑼　朝野雙方大打經濟牌爭取支持

澳洲大選今（5月21日）舉行，投票結果將影響總理莫里森（Scott Morrison）能否繼續執政。選前執政聯盟的支持度稍為落後在野工黨，因此整場選戰仍然充滿變數。而雙方在投票前都大打經濟牌，承諾為國家帶來更美好的未來。

澳洲廣播公司（ABC）報道，東岸地區的票站在當地時間早上8時（香港時間早上6時）開門，直到下午6時結束。其中在面積遼闊的北領地（Northern Territory），當局出動船隻、飛機及四驅車等方式，到偏遠的原住民地區安排投票。

經濟問題都是選民的投票取向，莫里森20日在Facebook留言爭取支持，稱大家的選票將決定國家經濟在自由及國家黨（Liberal/Nationals）帶領下更強勁，或是面對工黨上台後經濟疲弱和充滿不明朗因素，民眾生活變得更艱苦。

莫里森的主要對手、工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）亦不甘示弱，他在票站開門前夕於Twitter發文，呼籲大家支持工黨，選出更美好的未來。他之後接受ABC訪問時，批評莫里森政府在民眾生活成本問題上「完全離地」，形容對方是最分裂的總理。

阿爾巴內塞承諾，假如工黨勝出大選，會降低育兒成本，支持可再生能源以減低能源價格，同時採取措施的藥物更便宜，以及不會像現屆政府般壓低薪金。

他表示，工黨的目標是在眾議院取得至少76席。