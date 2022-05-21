法國總統馬克龍改組內閣　財長等官員留任　首次出現女外長

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）5月20日公布新內閣人選，繼當地出現近三十年來首名女總理之後，外長職位亦首次由女性擔任，另外內閣其他職位都有不少變動。



美聯社及新華社報道，新總理博爾內（Elisabeth Borne）向馬克龍提議內閣成員人選，除總理外，新內閣成員包括17名部長、6名部長級代表、4名國務秘書，其中13人為女性。

多名上屆政府成員獲留任或改任，財長勒梅爾（Bruno Le Maire）、內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）、司法部長莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）保留原有職位；海外事務部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）改任國防部長，衛生部長韋朗（Olivier Veran）擔任負責政府與議會關係的部長級代表，其原有職位則由自治事務部長級代表布爾吉尼翁（Brigitte Bourguignon）接任。

另外外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）卸任，由法國駐英大使科隆納（Catherine Colonna）接替，成為當地首位女性擔任外長一職。至於教育部長的工作則由歷史學者恩迪亞耶（Pap Ndiaye）負責。

馬克龍的新內閣會於23日舉行首次會議，他們的首要工作是確保6月國民議會選舉焦住控制權，確保馬克龍執政時兌現總統選舉時作出的承諾。