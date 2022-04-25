法國大選｜勒龐稱再戰6月國會選舉　逾六成受訪者不欲馬克龍得勝

法國總統大選塵埃落定，候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）落敗。但她是極右候選人歷來最好表現，揚言要在6月的國會選舉再戰現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）。



根據法媒，極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐24日晚承認落敗，但說：「我們所代表的思想已達到新的高度，這個結果本身已是輝煌的勝利」。

她表示，她將繼續自己的政治生涯，在6月國會選舉中領導針對馬克龍的抗爭。

右翼崛起勢所難免

這是法國首次有右翼候選人能在總統大選贏得逾40%選票。美國廣播公司（ABC）分析稱，馬林勒龐史無前例地贏得41.4%選票，反映在法國的精神、思想和政治格局中，她的反排外、反體制政治的不滿情緒，現已比以往任何時候都更根深蒂固。

馬林勒龐及她父親，即國民陣線始創人老勒龐（Jean-Marie Le Pen）面對這個境況。

馬林勒龐打擊伊斯蘭恐怖主義的計劃，會剝奪部分法國人某些自由，例如她想禁止穆斯林婦女在公共區域戴頭巾。報道引述一名戴頭巾的女選民稱，馬林勒龐落敗並非慶祝的時刻，如今在以禮待人的企業，愈來愈多人接受過去僅限於激進極右翼團體的思想，「仍有40%人投票給馬林勒龐」，「這不是一場胜利」。

執政黨多數派地位堪憂？

據俄羅斯衛星通訊社25日稱，法國民調機構OpinionWay一項最新民意調查顯示，超過六成的法國受訪者不希望剛剛贏得連任的馬克龍所屬的執政黨共和國前進黨，在6月的法國國民議會選舉中獲勝。

內文稱，民調結果顯示，63%法國受訪者不希望馬克龍所在的執政黨共和國前進黨在6月舉行的法國國民議會選舉中獲勝，僅有35%的受訪者希望該黨獲得多數席位。

OpinionWay於當地時間24日晚針對1316名法國受訪者進行民意調查。

此外，對法國總統選舉第二輪投票結果滿意和不滿意的受訪者比例相同，均為49%。