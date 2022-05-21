烏克蘭｜馬里烏波爾淪陷　戰爭將繼續走向何方

烏克蘭馬里烏波爾在5月20日正式宣告陷落，亞速鋼鐵廠最後的守軍投降，近3個月的圍城戰結束。不過馬里烏波爾的陷落不是戰爭的結束，戰爭長期化似乎已不可避免，俄烏戰爭將走向何方？



俄羅斯的進攻在初期遭遇挫折，在無法瞬速攻陷基輔下，俄軍現已把兵力集中在烏東地區。儘管外界一直傳出烏軍的捷報，俄軍內部一直傳出士氣及補給問題，但俄烏雙方兵力懸殊，總體而言，俄羅斯仍然是戰爭的主導力量。

在北部，烏克蘭的反攻已成功將俄軍從哈爾科夫市趕出。但在南部，俄羅斯已成功清掃馬里烏波爾的最後抵抗力量，兩者都付出了巨大的軍事代價和平民傷亡，但都不太可能是決定性的。

圖為5月19日，烏克蘭Velyka Kostromka村的一幢被俄軍炸毀的房屋。（AP）

馬里烏波爾的圍城突顯了這場衝突的殘酷，這種高昂代價的戰事將持續在東部上演。俄羅斯在頓巴斯取得小幅但穩定的進展，但同樣遭受了挫折：俄軍一度試圖穿越西維爾斯基頓涅茨河，浮橋遭烏軍擊沉，多架俄軍戰車和人員掉進河中，造成嚴重傷亡。

雙方持續炮擊

雙方持續使用炮擊進行轟炸，前英國陸軍準將、國際戰略研究所研究員（International Institute for Strategic Studies）巴里（Ben Barry）表示，未來數和數月，炮火將是雙方傷亡的主要原因。西方向烏克蘭提供了重型武器，包括美國的M777榴彈砲，及迫擊炮定位雷達，以協助烏軍尋找和瞄準俄羅斯的炮擊部隊。

烏克蘭的火力始終落後，西方一直強調俄羅斯的重大損失，但他們不太願意估計烏克蘭的傷亡情況。

巴里表示，俄羅斯似乎是在「試圖讓烏克蘭一直流血」，迫使其將部隊集中在關鍵位置，然後用大炮重創烏軍。但烏軍仍可繼續利用烏東頓巴斯地區的城市進行防禦，進行巷戰。而這往往可以成功拖慢進攻方的攻勢，對俄軍持續造成傷害。

因此俄羅斯很可能會採用圍攻馬里烏波爾的方式，以持續砲轟把城市「完全摧毀」再佔領。烏方把馬里烏波爾形容為「地獄」，在烏東的地區可能情況會更糟。

圖為5月20日，俄軍自走砲部隊正向烏方進行炮擊。（AP）

俄軍同陷人員不足

俄軍同樣存在人力及補給不足的問題，軍事專家認為，俄軍進展緩慢，是因為俄軍缺乏壓制烏東所需的人力物力資源，尤其是步兵。英國國防部最近一次評估得出的結論，俄軍指揮官正面臨著迅速取得成果的壓力，很可能在沒有充分準備下重新分配部隊，間接擴大損失。報告指俄軍已損失了約三分之一最初入侵的部隊，包括陣亡和受傷的士兵，及大量被擊毀的戰車和設備。

皇家國防安全聯合軍種研究所（Royal United Services Institute）研究員沃特林（Jack Watling）表示，俄羅斯正在努力解決這些短缺問題，動員預備役軍人填補這些空缺，但訓練和重建部隊需要時間。而俄軍的補給線亦很容易遭受烏軍的攻擊，但烏克蘭的能力很有限，因其大部分部隊在防禦陣地陷於被動。

戰爭無了期

沒有人認為這場戰爭會很快結束，俄羅斯正在取得進展，但非常緩慢，這場戰爭的結果不太可能僅取決於軍事實力。沃特林指出，俄羅斯也正尋求以經濟和政治手段對烏克蘭造成損害，雖然俄羅斯經濟正受到西方制裁的打擊，但烏克蘭遭受的損失更大。

俄羅斯在2023年的GDP預計將大減12%，但烏克蘭的GDP或將暴瀉50%，情況更嚴重。俄羅斯佔領馬里烏波爾，對黑海的封鎖對烏克蘭造成重大損失。

西方對烏克蘭的支持會是維持戰線的一個重大關鍵，但公眾對俄烏戰爭的興趣可能會隨時間減弱。同時西方政府亦正要就面臨的通貨膨脹、天然氣和石油價格上漲造成的重擔煩惱，戰爭並沒有誰是贏家。