烏克蘭局勢︱法院續審首宗戰爭罪案件　21歲俄兵請求死者遺孀寬恕

烏克蘭首都基輔法院5月19日繼續審理烏克蘭戰爭的首宗戰爭罪案件，早前承認槍殺一名平民的俄羅斯21歲士兵希希馬林（Vadim Shishimarin，暫譯），在庭上向受害人的遺孀道歉，請求寬恕。



希希馬林18日認罪後，基輔法院19日繼續審理案件，據美國有線新聞網絡（CNN）報道，希希馬林向死者遺孀表示：「是，我承認我的過錯。我明白你將無法原諒我，但我很抱歉。」

21歲的俄羅斯士兵希希馬林2022年5月19日再度出庭，他在庭上請求死者遺孀寬恕（AP）

當被問及有沒有為自己的行為懺悔，希希馬林回答道：「是，我承認我的過錯。」他又指感到羞愧。

死者遺孀施利波娃（Kateryna Shelypova，暫譯）質問希希馬林為何來烏克蘭，她並反問：「你是來保護我們的嗎？從誰那裏？你以殺害我丈夫來保護我？」希希馬林回答稱，他們都是接獲命令而來，「並不知道接下來會發生什麼」。

法官又問施利波娃認為該如何判罰，她回答稱「終身監禁。」但她也表示「如果能用他去交換我們其中一位遭俄軍捉走的戰俘，我不會介意。」

被命令開槍

烏克蘭檢方指控希希馬林2月28日在烏東北部蘇梅（Sumy）地區殺害一名手無寸鐵的62歲平民。據檢方所指，他當天與其他4名軍人偷了一輛車，然後在蘇梅城鎮丘帕希夫卡（Chupakhivka）遇到受害人，希希馬林之後被命令開槍殺死這名平民，因他們擔心這名平民會向烏軍通風報信。

施利波娃接受英國ITV訪問時曾稱「我還能說什麼？他是個孩子，很年輕，我替他感到難過。我們沒有叫他們（俄軍）來這裏。」