美國6月舉行美洲峰會排除三國　多國揚言抵制　華府態度軟化

包括墨西哥在內多國美洲領導人威脅要抵制在洛杉磯舉行的第9屆美洲國家首腦會議（Summit of the Americas，OAS）後，美媒5月20日引述華府官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）正考慮邀請古巴與會。



美國防部高官4月表示會把古巴、危地馬拉和委內瑞拉排除在美洲峰會之外，因為峰會是為區內民主國家而設。

為何不邀請他們

美國認為，「我們期望我們半球的民主國家齊聚一堂對話」，而古巴絕非不是當中一員，尤其當地2021年7月爆發要求政治和經濟自由的示威活動之後。

除了古巴，危地馬拉和委內瑞拉與美國關係亦不佳。美國和幾十個國家指責委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）操縱選舉並承認反對派的瓜伊多（Juan Guaidó）是合法領導人。而這次，拜登邀請瓜伊多而非馬杜羅出席峰會。

危地馬拉總檢察長波拉斯（Consuelo Porras）5月16日獲得連任後，美國以嚴重腐敗為由制裁她。華府2021年已因賈馬太解僱首席反貪調查官桑多瓦爾（Francisco Sandoval）表示對其失去信心。

危地馬拉總統賈馬太（Alejandro Giammattei）17日在墨西哥駐危地馬拉大使館參加活動時宣布，不會參加由美國政府主辦的美洲峰會。

墨西哥表態不與會

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）17日稱，如果華府把這3國排除在這次會談之外，他將不會與會，而是派外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）代表。

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）5月17日稱，如果美國把這古巴、危地馬拉和委內瑞拉排除在這次美洲峰會之外，他將不會與會，而是派外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）代表。（Twitter@lopezobrador_）

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應稱，他們尚未就是否邀請這3個國家參加峰會做出最後決定。

阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）則表示計劃出席峰會，但強調與洛佩斯一樣，他也要求美國邀請拉丁美洲所有國家。

其他揚言要抵制的國家

洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）也說，如果某些國家排除在外，那就不是美洲峰會了。玻利維亞總統阿爾舍（Luis Arce）17日則稱：「排除美洲數個國家的美洲峰會不是完整的美洲峰會，如果（美方）堅持排除姐妹國家，我不會參與。」

加勒比海國家領導人亦已商討，如果有國家被美方拒之門外，他們是否集體抵制本次美洲峰會。而阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）表示他會出席會議，不過呼籲美方不要排除任何美洲國家。

除此之外，尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）表示無意與會，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）也預計不會參加。

英媒5月10日引述消息稱，巴西總統博爾索納羅沒有計劃參加美洲峰會，但未有說明原因。圖為他20日在巴西費利斯港（Porto Feliz）與美國電動車生產商特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）合照。（AP）

美洲峰會是什麼？

美國6月在洛杉磯（Los Angeles）舉行主持舉行新一屆美洲峰會。這是首屆以來，峰會再次由美國主辦。美國前總統克林頓（Bill Clinton）1994年在邁阿密（Miami）召開第一屆美洲峰會，以發展冷戰後的新關係。

美洲峰會每3到4年召開一次，至今已舉行7次美洲首腦峰會與2次特別會議。