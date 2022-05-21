Tangmo︱泰女星2月墮河亡　今FB突刊文「被信任的朋友陷害」惹議

泰國37歲女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月24日與友人搭船出遊，途中掉進湄南河身亡，事件一直受到關注，甚至遭質疑存在疑點。Tangmo的個人Facebook帳號5月21日突然更新刊出兩個帖文，包括指「我被我愛又信任的朋友陷害了」、「等待你們5個人說出真相」，引發熱議。



Tangmo的個人Facebook帳號本來自2月24日後就沒有更新，但在5月21日中午突然發帖，附有一張女子背影的圖片，女子的雙手在揮舞，帖文寫道「我被我愛又信任的朋友陷害了」，隨即有大量泰國網民轉發帖文。

約5個小時後，Facebook頁面再出現新帖文，這次是上傳與友人的合照，帖文寫道「我哪裏都沒去，還在等待你們5個人說出真相，如果不說實話，我將向大家揭露真相，到底船上發生什麼事。刪除手機數據，不要以為無法恢復，親愛的朋友。」在短短數個小時內，這兩個帖文已合共獲逾10萬次轉發、逾4萬則留言。

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Tangmo的死亡事件在2月底震驚泰國，她被指在2月24日晚上約10時40分乘船期間墮河，當時身穿連身泳衣，其友人指事發時Tangmo想去廁所，但船上廁所無法使用，改為選擇到船邊小便，之後發生意外，但這個「到船邊小便」的說法被指存在疑點。

泰國警方在整宗案件調查過程中，傳喚134人，查看閉路電視等200段影片、88件證物等，之後排除Tangmo為他殺，然後在4月26日舉辦記者會公開調查結果，宣布會以「過失致死」罪名起訴6人，包括船主、船長、Tangmo的經理人及友人們。