泰國知名女星Tangmo離奇溺斃震驚全國 警調查兩個月後起訴6人
撰文：ETtoday
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泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月底和朋友搭船出遊，卻在途中掉進湄南河身亡，由於其溺亡過程出現諸多疑點，因而掀起外界熱議，甚至引發「謀殺」揣測。警方於26日舉辦記者會公開偵查結果，將以「過失致死」罪名起訴6名嫌疑人。
根據外電綜合報道，妮達帕查娜維拉潘溺亡一案的偵查結果於26日正式出爐，在泰國警方公開的證據影片中，可以看到案發當時，船尾突然有物體消失，疑是帕查娜維拉潘落水的瞬間，警方推測其腿上的傷正是落水後捲入船尾螺旋槳造成的，但至於是否如船上證人所說「她是小便時蹲下失足」則無從查證。
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泰國警方在整宗案件調查過程中，一共傳喚了134人，並查看包含監視器畫面在內的200則影片、88件證物、47份證詞等證據，目前已排除帕查娜維拉潘為他殺，並認定該案為「意外」，將以過失致死罪名起訴6名嫌疑人，後續將由檢察院移交法庭起訴。
而涉嫌過失致死的6名嫌疑人分別為船主、船長、帕查娜維拉潘的經紀人及友人們，6人目前已分別向警方提交泰銖20萬元的保釋金，並預計於5月27日到檢察院辦理起訴程序。
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