中國外交部：近90國已致函世衛表明反對台灣參加WHA立場

世界衛生大會（WHA）將在5月22日至28日召開，西方多國支持台灣以觀察員身份參加，中國外交部21日回應稱，中方不同意台灣參加，又指這一決定得到國際社會廣泛支持，有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。



中國外交部發言人汪文斌表示，民進黨執政以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

他稱，中國中央政府已向台灣地區通報疫情約400次，過去一年批准台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次，台灣地區多次接受世衛組織秘書處疫情信息通報，所謂「國際防疫體系缺口」是無稽之談。

他指，為捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不同意台灣地區參加今年世衛大會，又指中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解，迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。

他稱，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」圖謀必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，也注定會以失敗告終。