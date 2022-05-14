WHO｜數國挺台參加WHA　美國共和黨9議員籲拜登訪亞「追加」赴台

數個國家支持台灣出席5月22日將登場的第75屆世界衛生大會（WHA）之際，美國會眾議院9名共和黨籍議員5月12日致函呼籲總統拜登（Joe Biden）訪問亞洲之旅應考慮加訪台灣。



意大利地緣政治研究中心Geopolitica.info與台灣駐意大利代表李新穎13日在Facebook舉辦網上直播座談會，名為「台灣與國際情勢，以及烏克蘭危機之啟示」。與會者就台灣參與國際社會、台海緊張情勢，以及包括俄羅斯入侵烏克蘭危機對台海的啟示在內國際關切議題進行討論。

伯利茲國會通過議案

加勒比海國家、伯利茲（Belize，台灣譯為「貝里斯」）國會眾議院13日通過由總理布里塞尼奧（John Briceño）領銜提案的動議案，支持台灣包括出席世界衛生大會在內國際參與，這是雙方建交以來首次。

動議案稱，台灣是伯利茲忠實的盟友與發展夥伴，台灣對他國的慷慨與貢獻，展現台灣是國際社會不可或缺的一員，「台灣有能力且一直在世上扮演關鍵角色」。

歐洲記者組織發文

歐洲記者聯盟（AEJ）秘書長斯滕（Edward Steen）11日在聯盟網站撰文稱，肯定台灣對抗疫情的努力，呼籲各國支持台灣以觀察員身分參與22日登場的世衛大會。

文章提到，副主席馬察克（Tibor Macák）呼籲AEJ全體成員聯署一封給世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信，邀請台灣參與世衛。

美議員籲拜登加訪台灣

拜登20日至24日將出訪韓國、日本，這是他2021年1月上任以來首度訪問亞洲。拜登此行會分別與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領導人召開四方安全對話（Quad）。

台媒13日報道，蒂法尼（Tom Tiffany）、佩里（Scott Perry）和梅斯（Nancy Mace）等9名共和黨眾議員12日聯名致函給拜登，呼籲他考慮加訪台灣，以在中國不斷霸凌台灣之際，展現美國對台承諾確實堅若磐石。