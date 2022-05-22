拜登轉到日本訪問三天　料新冠疫苗供應成為Quad聲明重點

美國總統拜登（Joe Biden）5月22日結束訪問韓國，同日下午轉到日本訪問三天，期間會出席四方安全對話（Quad）。日本傳媒21日報道，Quad的首腦聲明其中一個重點將會是向國際社會增加新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗供應。



日本放送協會（NHK）報道，拜登會於23日與首相岸田文雄舉行會談，翌日他們聯同印度總理莫迪（Narendra Modi）及澳洲新總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）出席四方安全對話，屆時可能宣布開始成立印太經濟框架（IPEF）的談判。

另外新冠疫情問題亦可能成為Quad重點之一，共同社引述日本外務省相關人士指，Quad正協調將疫苗供應列入首腦聲明，與會國領袖屆時討論向發展中國家改善疫苗供應網、提供冷凍運送設備等，同時支援醫療人員的訓練及鼓勵仍然猶疑疫苗的人士。

而在拜登抵達日本前夕，美國核動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）21日首度停靠美軍橫須賀基地，當局指這艘載有5000名船員的航母到日本短暫補給及讓船員休息。他們在遵守戴口罩等防疫措施為基礎上，可以離開基地外出。