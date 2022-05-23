猴痘｜比利時強制隔離患者21天　英國新指引倡密切接觸者隔離

猴痘（monkeypox）已在12個國家報告出現病例，比利時強制猴痘患者自我隔離21天，是首個採取有關做法的國家。



比利時上週報告4宗猴痘病例後，當地衛生當局5月20日決定強制猴痘患者自我隔離21日，縱未有要求密切接觸者隔離，但呼籲保持警惕。

《比利時晚報》（Le Soir）引述比利時熱帶醫學研究所（The Belgian Institute of Tropical Medicine）表示，該國爆發大規模猴痘疫情的風險很低。

英國則出現社區傳播，英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）更新指引，建議風險最高的猴痘病例密切接觸者應自我隔離21天。

英國衞生安全局首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）22日向英國廣播公司（BBC）指出，猴痘疫情正在英國社區傳播，當地每天都發現新增感染病例。她稱，英國爆發的原因尚未清楚，感染病例之間沒有明顯聯繫。

世界衛生組織21日表示，有12個成員國通報92宗確診病例和28宗疑似病例。英國、葡萄牙、瑞典、意大利、西班牙、法國、比利時、德國、美國、加拿大和澳洲已確認出現病例。