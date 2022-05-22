猴痘｜西班牙馬德里新增21宗個案　桑拿出現超級傳播者

全球最少12個國家接連出現猴痘（monkeypox）個案，英國有專家警告當地的病例或在未來數週急速上升；西班牙最近亦新增24人感染，當中大部分都與首都馬德里一間桑拿有關。



《印度時報》5月21日報道，西班牙馬德里地區衛生部門表示，當地20日錄得21宗感染及19宗懷疑個案，其中大部分受感染人士都是與市內一間名為「天堂」（Paraiso）的桑拿有關。

該桑拿吸引不少同性戀人士光顧，而在集體感染消息傳出後，涉事桑拿決定暫停營業數天。除了馬德里，巴斯克（Basque）、加利西亞（Galicia）等地區都傳出疑似個案。

而在比利時，有3宗個案與安特衛普（Antwerp）舉行的大型同性戀活動有關，目前至少有3人受感染。大會認為猴痘從海外傳入當地，之後在會場散播。

英國同樣是爆發猴痘疫情的國家之一，全球80宗病例中，有20宗是來自當地。英國性健康與愛滋病協會（British Association for Sexual Health and HIV，BASHH）主席Claire Dewsnap向天空新聞（Sky News）表示，歐洲多國出現感染個案，認為病毒已在社區傳播，估計英國下週會有更多確診，甚至在未來兩至三週的數字會明顯增加。

她認為，如何掌握所有確診人士的接觸者將是非常艱鉅的工作，並指部分診所已經收到天花疫苗，而且考慮向潛在高危人士接種。