猴痘會演變成流行病嗎　如何預防病毒傳播？

猴痘（monkeypox）現時在12個國家出現病例，確診病例已達92宗，英國甚至正在社區傳播，究竟猴痘會否演變成流行病？能夠有效預防猴痘病毒傳播嗎？



猴痘是一種痘病毒（poxviruses），與現已根除的天花（smallpox）病毒屬同一個家族。與天花和新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）一樣，猴痘是一種呼吸道病毒，可以通過咳嗽、打噴嚏，甚至可能是透過呼吸傳播。

目前，各國報告的猴痘病例與流行病學沒有聯繫，意味迄今發現的病例沒有明顯處於共同環境之下，例如患者在跨國旅行時是否在同一個機場度過了一段時間、參加了同一個音樂會，或是出現明確的傳播鏈。但公共衛生當局仍在收集相關病例可能去過的所有地方、他們可能曾經共同接觸到病毒，以及在潛伏期內是否接觸過其他人等資訊。

奧塔哥大學（University of Otago）生物化學教授克勞斯（Kurt Krause）表示，人們正在關注這種病毒傳播是一件好事，但同時很重要的是人們要稍為冷靜下來，等到專家獲得更多數據，因他認為猴痘病毒不太可能成為一場大規模爆發的疫情。

如何預防猴痘病毒傳播？

接觸者追踪是減緩猴痘病毒傳播的關鍵方法，因為接觸者即使在接觸病毒後也可以接種疫苗，猴痘潛伏期較新冠病毒長，疫苗效果相對較佳。

猴痘目前沒有特定的治療方法，但可以通過預防感染來控制爆發，世界衛生組織（WHO）引用非洲數據顯示，天花疫苗對猴痘病毒的有效率高達85%。

雖然猴痘病毒和天花病毒不同，但它們非常相似，因此天花疫苗可以防止人類感染這兩種病毒。接觸過傳播猴痘的人可以在接觸後接種疫苗，隨後他們接觸過的人也可以接種疫苗，這個過程稱為「環形疫苗接種」。此舉會令每個病例周圍形成免疫「環」，從而限制病毒的潛在傳播。

不過，現時的傳播確是令人擔憂，主因很少看到猴痘在人與人之間出現傳播鏈，且有很多未知之數，包括病毒是否已經進化，使它更容易在人與人之間傳播，以及人們對痘病毒的免疫力下降，是否會導致猴痘病毒出現。