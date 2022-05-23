拜登言論被指背離美國對台「戰略模糊」？白宮重申政策沒變

美國總統拜登（Joe Biden）5月23日上午與日本首相岸田文雄舉行美日峰會後在記者會上表示，中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣。惟美國白宮官員事後重申美國對台政策不變。

拜登言論是他上任以來就台海局勢最明確的發言，也是再一次與美國傳統採用戰略模糊政策相悖。



美國長期對台灣問題採取「戰略模糊」（strategic ambiguity）政策，即是既支持對台軍售，以此加強台灣的防衛能力，但同時在協防台灣方面不做確切承諾，不會聲明動用武力保衛台灣。

戰略模糊是美國政府自1979年美台關係非正式化後採取的政策，本質上是對中國和台灣實施「雙重阻嚇」（dual deterrence）。 當時華盛頓在外交上，從承認台北轉向承認北京。這一政策的目的，不僅在於美國要確保中國不犯台，同時也不支持台灣獨立。

自中美建交以來，在美國國會報吿中，美國立場是不承認（doesn't recognize）台灣獨立，美國的外交立場也是不支持（doesn't support）台灣獨立。美國官方也沒有正式文件界定台灣的準確地位。

拜登並非首次被外界認為打破戰略模糊，他過去曾兩次就美軍是否防衛台灣方面作出類似表態。他2021年10月21日參加美國有線新聞網絡（CNN）於巴爾的摩舉行的市民大會上，被問及如果台灣受到來自大陸的攻擊，美國是否會防衛台灣。拜登隨即回答「是的」；再被追問是否只要大陸攻擊台灣美國就會去幫助台灣，拜登再次回答：「是，我們對此有承諾。」

他2021年8月接受美國廣播公司（ABC）訪問，被問到美軍撤離阿富汗的混亂所造成的影響以及中國媒體藉此事奉勸台灣別指望美國協防等問題時，也曾有類似答覆。不過，拜登政府官員就上述兩次拜登表態後，均隨即澄清指美國對台政策並未改變。