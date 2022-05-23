拜登：中國倘攻台美國會軍事回應「這是我們已作出的承諾」

美國總統拜登5月23日上午與日本首相岸田文雄舉行美日峰會，並在會後記者會中強調台海和平穩定重要性。當他被記者問及台海問題時，拜登表示，「中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣。」



記者對他提問稱，若中國侵台，美國是否願意進行軍事介入，拜登回應：「是的。」他也補充說，「我希望這不會發生，也不會有人試圖這麼做。」

記者在提問時指出：「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。（Yes）」而記者繼續追問，「你確定？（You are？）」拜登回應稱，「這是我們已作出的承諾。（That's the commitment we made）」

拜登的言論被指再度背離美國對台「戰略模糊」的政策。他過去曾兩次就美軍是否防衛台灣方面作出類似表態。不過，拜登兩次做出有關表態後，華府官員均隨即澄清指美國對台政策並未改變。

圖為美國總統拜登2022年5月23日訪問日本期間，在位於東京的迎賓館赤坂離宮與日本首相岸田文雄出席記者會。（AP）

拜登現時正在進行他上任後首次亞洲之旅，此行始於韓國，他20日會見韓國新任總統尹錫悅。他隨後轉往日本，與四方安全對話（QUAD）其他國家領導人（日本、印度和洲）進行面對面會談。

拜登也行程中表示，正在考慮撤銷部份對華關稅，消息刺激美股盤前走高。