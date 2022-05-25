王毅與印尼外長通話　稱G20非政治論壇　倡排除干擾實現既定議程

中國國務委員兼外長王毅5月25日應約同印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）通電話，據央視新聞報道，雙方重點就二十國集團（G20）巴厘島峰會交換意見，一致同意加強溝通協調，推動峰會取得成功。王毅談到G20不是政治論壇，中方堅定支持印尼發揮主席國作用，排除干擾實現既定議程目標。



王毅表示，中方堅定支持印尼辦好巴厘島峰會，他指今年以來，中國國家主席習近平同印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）兩度通話，達成重要共識，全球治理進入「亞洲時刻」，印尼、泰國、柬埔寨將分別主辦重要多邊會議，中國也在籌備金磚國家領導人會晤。

他指中方完全支持並積極呼應三方前不久發表聯合聲明，發出亞洲加強團結、共迎挑戰的一致聲音，面對動亂頻仍的國際局勢，亞洲國家應為地區乃至世界和平穩定發展發揮積極作用。

G20不是政治論壇

王毅又指，佐科維多多多次強調G20自成立之初就是經濟論壇，而非政治論壇，中方完全贊同，聯合國安理會才是討論政治安全問題的正確平台，G20則應堅持聚焦宏觀經濟政策協調的定位，履行其應有使命，中方堅定支持印尼發揮主席國作用，排除干擾實現既定議程目標，引領G20正確方向，這也符合絕大多數G20成員和國際社會的共同期待。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見，一致呼籲國際社會應共同致力於停火止戰、恢復和談、重建和平。