英國派對門報告批首相府上樑不正　約翰遜稱願負責　未理下台呼籲

英國首相府被揭在封城期間多次舉辦派對後，當地政府5月25日公布「派對門」調查報告，內容批評唐寧街10號的高級領導需為封城期間的派對文化負責，又指首相府內存在領導和判斷的失敗。首相約翰遜（Boris Johnson）同日在國會回應稱，願為違規派對負全責，他未有回應在野黨派要求他下台的呼籲。



這份37頁的報告由高級內閣公務員格雷（Sue Gray）主理，內容談到封城期間多個與首相府有關的派對，包括在2020年5月的唐寧街10號派對上，約翰遜曾帶着芝士與酒前往；2020年6月又有另一職員離職派對，當時現場有一人正生病，也有兩人在派對期間發生爭執；另有一場在2021年4月，派對更是持續至凌晨4時多。

▼報告公開前夕，英國ITV電視台公開約翰遜2020年11月封城期間疑出席派對的照片▼

EXCL: @ITVNews has obtained pictures of Boris Johnson drinking at a No10 party during lockdown in November 2020.



The photos cast fresh doubt on the PM's repeated claims he was unaware of rule-breaking in No10 during the pandemic.



See all images here:https://t.co/sUJiWpxqmm pic.twitter.com/iXopuPIQu7 — Paul Brand (@PaulBrandITV) May 23, 2022

報告批評首相府與內閣辦公室在不同時期出現領導與判斷的失敗，「有些活動根本不應容許發生，有些其他活動則不應該讓它們那樣發展。」又指「任何時候在專業工作場所過度飲酒都是不合適的。」

內容又談到報告內列出的一些行為是沒有任何藉口，且重要的是那些初級員工所參加的聚會，他們的上級也有出席甚至是組織者。格雷在報告稱「我毫不懷疑他們會從這次經歷中吸取教訓，雖然這並非我的事，但我希望在考慮任何紀律處分時會考慮這一點。」

約翰遜：願負全責

首相約翰遜25日在國會接受議員質詢，他表示願為違規派對負全責，但未有回應在野黨派要求他下台的呼籲。

工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在下議院表示，英國憲法依賴於領導人負責任、誠實為英國人民的利益行事，他稱「當我們的領導人達不到標準，本院須採取行動。」

約翰遜之前已因在2020年6月19日違反防疫規定，之後收到倫敦警方的定額罰款通知書，他2022年4月稱已即時繳交罰款，並再次向公眾道歉。