英國地方選舉︱保守黨受挫在英格蘭或失250席　約翰遜：艱難一夜

英國地方選舉5月5日舉行，結果陸續出爐，執政保守黨選情嚴峻，在倫敦失去多個傳統票倉，英國廣播公司（BBC）引述專家指，按照目前點算結果，保守黨在英格蘭可能將失去250個議席。

首相約翰遜（Boris Johnson）6日承認經歷「艱難一夜」，在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）則指已到轉捩點，認為政黨已重回正軌。



約翰遜接受傳媒訪問時承認，地方選舉讓保守黨經歷艱難一夜（tough night），但他也主張結果是「混合」、不是一面倒，在一些地方失利，也在一些地方有進帳。他指自己將為選舉結果負責。

英國地方選舉：圖為約翰遜2022年5月6日探訪一間學校時繪畫「英女王」的圖像（AP）

今次選舉決定英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭的地方議會議席，涉及近7,000個席位，其中單在英格蘭就投票決定逾4,350個議席。初步結果顯示，保守黨在倫敦近乎全軍覆沒，長期由保守黨控制的倫敦南部地區旺茲沃思（Wandsworth）、北部巴尼特（Barnet），還有大多數政府機構的所在地西敏（Westminster）通通落入工黨之手。

除了首都外，保守黨在南安普敦（Southampton）、伍斯特（Worcester）和西牛津（West Oxfordshire）也輸掉議會控制權。

施紀賢：工黨重回正軌

工黨領袖施紀賢指已到「轉捩點」，認為工黨已重回正軌，可望在下屆大選中取得成功。

保守黨選情失利下，多個地區領袖歸咎首相約翰遜，認為他應考慮下台。