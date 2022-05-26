美國指聯合國人權專員訪華是錯誤　中國：美方立場變來變去

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）5月23日展開為期6天的訪華行程。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）24日指，巴切萊特訪華是個錯誤。中國外交部發言人汪文斌25日反擊指，美國在巴切萊特訪華一事上的立場變來變去。



普賴斯24日稱，美國不期望中國會授予巴切萊特所需的訪問權限來對新疆的人權環境進行完整、不受操縱的評估。他指美國認為巴切萊特在這種情況下同意訪問中國，是一個錯誤。他說巴切萊特將不能全面了解在新疆發生的暴行、反人類罪行和種族滅絕。

普賴斯被記者問到，中國國家主席習近平是否應為新疆的情況負責。普賴斯回應指，難以想像中國政府的最高層不知情。

汪文斌25日回應普賴斯的言論。汪文斌表示，原先要求巴切萊特訪新疆，跳得最高的是美國，現在反對她來訪，喊得最兇的還是美國，為什麼美國如此善變，答案也很簡單，為了掩蓋謊言就必須製造更多的謊言。他指美方害怕其編造的關於新疆種族滅絕和強迫勞動的謊言被國際社會識破，所以不惜編造更多抹黑中方的謊言來誤導國際社會。

汪文斌說，中方在巴切萊特來訪一事上的立場是一貫的，北京反對「有罪推定式」的所謂「調查」。