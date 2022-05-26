烏克蘭｜瑞典就加入北約對話土耳其　瑞首相：期待合作加強反恐

在芬蘭及瑞典官員5月25日訪問土耳其爭取獲得支持讓兩國加入北約之際，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）25日稱，瑞典正在就加入北約問題與土耳其進行對話，期待與土方加強在安全和反恐等領域的合作。



新華社26日引述安德松在與到訪的歐洲理事會主席米歇爾舉行聯合新聞發布會時發表的言論。

據報道，土耳其外長恰武什奧盧24日表示，只有與瑞典和芬蘭達成有關停止支持恐怖主義並解除對土耳其出口國防設備限制的書面協議，土耳其才會同意兩國啟動加入北約談判。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，芬蘭及瑞典需要達成土耳其提出的要求，否則對方加入北約計劃無法實現。

美聯社報道，有關會談長達5小時，卡林指土耳其官員在會上表明，如果芬蘭及瑞典沒有在一定時間內採取實際的措施，以回應安卡拉方面的安全憂慮，兩國加入北約的進程將不會繼續。

卡林亦提到，芬蘭及瑞典的代表對土耳其提出的解除武器出口限制的要求，持正面態度，亦預計芬蘭及瑞典分別釋放28及12名涉及恐怖主義的疑犯。他稱談判可能會在兩國回應土耳其的要求後恢復。

土耳其出兵敘利亞後，瑞典在2019年開始向安卡拉方面實施武器禁運，卡林指，盟友之間互相制裁並不適當，認為此舉只會損害聯盟本身，同時為敵人帶來喜訊。