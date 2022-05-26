布林肯今天稍後發表對華政策演說　外界關注美中戰略變化

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於5月26日稍後時間，發表對華政策演說。這次會是美國政府首次針對中國發表的外交政策聲明，在俄烏衝突持續下，政策展示總統拜登（Joe Biden）對美中關係及亞洲的關注。



這次演講原定原5月5日進行，但因布林肯患上新冠肺炎的關係延期。外界密切關注這次演講以觀察美國對華政策變化，但預計不會提供多少新內容。

《華爾街日報》報道，布林肯的對華政策演講將表明，美國將中國而非俄羅斯視為最大的地緣政治競爭對手。在俄烏衝突的背景下，布林肯預計將強調中國在俄烏沖突之際與俄羅斯的「政治同盟」，為全球全球秩序帶來的風險。

不過，報道引述美國政府提供咨詢的外交政策專家稱，這次演講闡述的策略不會與白宮過去一年的表述有什麼大不同，即與盟國合作，與中國對抗和競爭，但同時要防止讓競爭變成徹底的敵對。

此外，布林肯對台灣問題的表表述也是外界一大關注。拜登在23日於日本表示中國如武力犯台美國將會軍事介入，但隨後澄清美國對台政策沒有改變。美國戰略與國際研究中心研究員福納樂（Matthew Funaiole）對美國之音（VOA）表示，美國一直在盡其所能防止出現最壞的情況，預計布林肯會仔細斟酌語言，重申華盛頓的「一個中國政策」。