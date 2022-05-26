朝鮮自評疫情趨穩　官媒主張歸功於金正恩強而有力防疫政策

朝鮮爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情後，官方統計指疫情回落，且連續3天沒有新增死亡病例，據韓聯社5月26日報道，朝鮮主要官媒紛紛刊文稱頌朝鮮領袖金正恩領導有方，自評境內疫情趨穩，全歸功於金正恩採取的強而有力防疫政策。



報道稱，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》5月26日刊出文章，稱讚勞動黨早在2019年12月全球發現首宗新冠肺炎確診病例後，就憑藉慧眼和洞察力，預知病毒的危害性及嚴重後果，金正恩以遠見卓識在疫情爆發初期封鎖邊境。文章又談到若是在疫情初期，致死率高的病毒輸入境內，後果將不堪設想。

韓聯社指，朝鮮官媒也稱讚了人民軍軍醫部隊，朝中社指軍醫部隊官兵為居民提供24小時藥品服務，又提到這些金正恩時代的革命軍醫們在過去十天不分晝夜奮戰於首都緊急防疫一線，《勞動新聞》並呼籲居民以金正恩為首，團結抗疫。

根據朝鮮國家緊急防疫司令部26日稱，截至25日下午6時，當地新增約10.55萬宗發燒病例，痊癒病例15.7萬宗，沒有死亡病例。這是當地官方連續3天稱沒有新增死亡個案。

朝鮮疫情一直備受國際關注，但官方數字也受到質疑，韓國《亞洲日報》5月23日指，自4月底至5月22日，朝鮮累計報告281萬宗發燒病例，累計死亡個案68宗，死亡率為0.002%，遠低於韓國的新冠死亡率或全球發達國家的平均數，質疑朝鮮可能缺乏檢測設備，令數字與實際疫情或存在較大偏差。