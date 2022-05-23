如何對待金正恩　拜登需看尹錫悦臉色？

美國總統拜登（Joe Biden）5月22日結束為期三天的訪問韓國行程，5月23日在東京同日本首相岸田文雄舉行會談，會後將正式宣佈啟動「印太經濟框架」（IPEF）。和以往朝鮮問題會成為美國總統訪問韓國的主軸大戲不同，此次拜登在韓國的行程並未凸顯朝鮮問題。



以往美國總統訪問韓國， 大都會現身朝韓邊境非軍事區（DMZ）顯對朝鮮的威懾。雷根（Ronald Reagan）、克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George Bush）、奧巴馬（Barack Obama）都曾在訪韓期間安排參觀DMZ，特朗普（Donald Trump）在2017年搭乘直升機前往DMZ時因濃霧折返，2019年才真正踏入DMZ，在DMZ內的板門店與韓國前總統文在寅、朝鮮領導人金正恩會面。拜登擔任參議院外交委員會主席和美國副總統期間曾兩度造訪DMZ。此次訪問韓國之前曾經計畫前往DMZ，拜登曾打算同文在寅會晤，希望藉助文在寅同金正恩的特殊友誼推進美朝關係取得進展。

但是直到拜登離開韓國，訪問DMZ沒有成行，同文在寅的會晤被臨時取消。在韓國最後一天，當被問及要向金正恩說些什麼的時候，拜登簡單的回答了一句：「你好」。隨後拜登停頓幾秒以後，又來了一句「就這樣吧（period）」。

拜登亞洲行：圖為韓國總統尹錫悦（左）與美國總統拜登（右）2022年5月21日在首爾龍山總統府門前準備握手。拜登的車隊抵達後不久，尹錫悦即出來迎接。（AP）

拜登就職100天時曾公布了對朝政策綱要，稱要以實現韓半島完全無核化為目標，採取既不是奧巴時期的「戰略忍耐」，也不是特朗普時期的「不是全有就是全無」的務實漸進方法。也就是說，通過「小協議」走向無核化。 從拜登政府依然承認特朗普和金正恩於2018年6月簽署的新加坡協議可以看出，美朝關係有進一步和解穩定的空間。

但是拜登此次在韓國期間表現出來的對朝冷淡態度着實反常。是拜登政府臨時轉變了對朝鮮的態度嗎？或許並不是，拜登政府非常清楚朝核問題的重要性。拜登急於解決伊核問題，急於從中東戰事抽身，都表明美國希望解決一些牽制戰略精力的小問題，集中應對中國。對待朝核問題也是一樣，美國並不希望朝核問題的不時爆發幹擾美國對華戰略。

分析認為，此次拜登在朝鮮問題上的態度可能是受到韓國新總統尹錫悦當局的影響。此次拜登訪問韓國，本是尹錫悦同拜登會晤的重要時刻，如果拜登邀請文在寅會晤，實際上是分散了尹錫悦的光環。美國重視韓國前總統的對朝影響力，讓現總統尹錫悦非常尷尬。同文在寅的會晤被叫停，或許是韓國方面的作用使然。

拜登亞洲行：圖為美國總統拜登與韓國總統尹錫悦2022年5月20日考察三星電子位於韓國平澤的半導體工廠，兩人先後發表講話。（AP）

可以看到，拜登抵達韓國後的行程是，參觀三星電子半導體工廠，參拜國立首爾顯忠院，與尹錫悦舉行會談，出席在國立中央博物館歡迎宴（韓國財經界重量級人物悉數出席），與現代汽車集團會長鄭義宣進行面談，同尹錫悦一道視察韓國空軍作戰司令部航空航太作戰本部，接見現代汽車集團會長鄭義宣。

除了視察韓國空軍作戰司令部部和對朝鮮威懾有關，其他涉朝話題停留在同尹錫悦會談時的表態。整個拜登訪問韓國的行程被經濟產業鏈等方向的合作籠罩。這更能夠突顯拜登此次東亞行程的焦點，推廣印太經濟框架。

雖然拜登結束韓國行程當天美國高官表示，現階段暫不考慮將韓國納入四方安全對話機制（Quad），事實上，不是美國不考慮韓國，最主要還是韓國態度猶豫。韓國一邊對經濟合作極為積極，一邊在軍事安全問題上進一步向美國靠攏持謹慎態度。

拜登亞洲行：圖為美國總統拜登與韓國總統尹錫悦2022年5月20日在三星電子位於韓國平澤的半導體工廠。（AP）

拜登在韓國的行程必然是和尹錫悦當局商定的。不訪問非軍事區，不過分凸顯朝鮮安全問題的緊迫性，也許是尹錫悦當局有意為之降調，不給美國趁機在安全上拉攏韓國的空間。

韓國盡可能多安排聚焦晶片等經濟領域的合作活動是投美國所好，拜登在對朝問題上取消多項活動，或許也是韓國當局發力的結果。。

也有觀察指出，尹錫悦政府正在組建階段，各項政策和人事並不完備，其對朝鮮政策還沒有完全提上章程。美韓之間的對朝鮮政策還處於協調對表階段。尹錫悦上台後，朝鮮對韓國的態度亦還不明瞭。可能是沙利文（Jake Sullivan）等白宮幕僚綜合評估後做出了靜觀其變不貿然行動的決定。