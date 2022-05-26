普京：俄羅斯2022年通脹率或不超過15%　情況比預期好

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月25日表示，俄羅斯通脹率上升情況最近放緩，國內2022年通脹率或不超過15%。他指俄羅斯經濟狀況比一些專家預測結果更好。



俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，盧布一度貶值，俄羅斯通脹率飆升。

圖為俄羅斯總統普京（左）2022年5月23日在位於索契的國家元首度假屋Bocharov Ruchey與白羅斯總統盧卡申科（右）會面。（AP）

普京5月25日出席聯邦國務委員會有關民生保障問題的會議時說，並非所有俄羅斯的經濟問題都與戰爭有關。他稱：「因為在沒展開任何（軍事）行動的國家，如北美洲、歐洲的國家，通脹的情況是相似的，如你看看它們的經濟結構，（通脹率上升幅度） 甚至比我們還要多。」

普京指國內失業率穩定地保持於約4%。但他形容，2022年對俄羅斯來說是艱難的一年。

圖為俄羅斯總統普京2022年5月16日身在莫斯科，於集體安全條約組織會議上發言。（AP）

歐盟凍結230億歐元俄資產

歐盟委員會負責法律事務的委員雷恩代爾（Didier Reynders）5月25日表示，歐盟已凍結俄羅斯中央銀行（Russian Central Bank）的約230億歐元（即約245億美元）資產。歐盟另外凍結約100億歐元的有形資產，如遊艇和別墅，它們屬於與俄羅斯政府有聯繫的寡頭和官員。

英媒5月25日稱，俄羅斯公開表示，西方制裁導致其央行在全球各地約有3,000億美元資產被凍結。雷恩代爾指，在這些資產中，只有不足十分之一是被歐盟凍結。