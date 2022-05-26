烏克蘭｜擊敗俄羅斯還是停戰和談？　歐盟成員國內現分歧

歐盟尚未就應對俄羅斯的聲明達成共識，相比波羅的海國家、波蘭的強硬態度，意大利、匈牙利及塞浦路斯支持應把促成俄烏和談作為首要目標。



歐盟將在5月30及31日召開特別會議，路透社25日報道，指在獲得一份日期為19日的會議結論草案上，稱歐盟會「堅定不移地致力協助烏克蘭行使其固有的自衛權，反對俄羅斯入侵」，草案並沒提到和平談判。

在20日的歐盟特使會議上，意大利提議對文本進行修改，認為應以和平談判及立即停火作為歐盟的首要目標。意大利提出了方案，由聯合國及歐洲安全與合作組織作為推手，爭取當地停火。

報道指此提議得到了匈牙利及塞浦路斯的支持，匈牙利及塞浦路斯亦是反對歐盟針對俄羅斯實施新一輪制裁的國家。匈牙利對俄羅斯合面石油禁運，塞普勒斯對禁止向俄公民出售房地產表示擔憂。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）24日在達沃斯經濟論壇上，以強硬措詞表示「烏克蘭必須贏得這場戰爭，普京的侵略必然失敗」，當中未提及和平談判。

波羅的海國家和波蘭是強硬姿態的支持者，拉脫維亞更敦促使用更明確的措辭，包括增加軍事支持烏克蘭。

報道引述外交消息人士指出，修訂草案於25日稍後時間提出。