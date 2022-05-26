王毅訪問所羅門群島　會晤所總理外長及代總督

撰文：房伊媚
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中國國務委員兼外長王毅5月26日訪問所羅門群島。他當日與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）、外長馬內萊（Jeremiah Manele）及代總督奧蒂（John Patteson Oti）會面。

王毅26日凌晨抵達所羅門群島，馬內萊及內閣主要成員在機場迎接他。兩人當日上午舉行會談。

王毅說，所羅門群島是此次旅程的首站，此訪旨在與太平洋島國朋友加強溝通，增進互信、凝聚共識、加深友誼、擴大合作。他指中方將一如既往堅定支持所羅門群島維護好國家主權、安全和領土完整，維護好國內的團結統一，加快實現國家發展振興，將繼續為所方提供一切力所能及的幫助。他說中方願與所方一起，落實好兩國領導人達成的重要共識，將中所關係提升至更高水平，做中國與島國之間政治互信的表率、互利合作的標桿。

馬內萊歡迎所中建交以來首個中國高級別代表團訪所，表示這次歷史性訪問對兩國關係具有里程碑意義。馬內萊說，平等相待、互相尊重是所中關係的基石，所方將始終堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護主權和領土完整。他指中國已成為所方的親密朋友和重要發展夥伴，兩國簽署的各項協議均得到有效落實。

王毅也與索加瓦雷會面。王毅期間表示，事實證明，所方作出所中建交的政治決斷，完全符合時代發展和進步潮流，完全符合所人民的根本和長遠利益。他指中方願與所方本着只爭朝夕、後來居上精神，將中所關係打造得愈來愈「鐵」，合作推進得愈來愈深，更好地造福兩國人民。

索加瓦雷讚賞中方在所羅門群島發生騷亂後及時提供警用物資，派遣警務顧問，助力所維護社會治安。他稱所中在平等相待、互相尊重基礎上展開合作，各領域聯繫日益緊密，為所人民帶來實實在在的福祉。

王毅在與奧蒂會面時表示，中國一貫主張大小國家一律平等和國際關係民主化，反對一切形式的強權霸淩。

奧蒂說，所羅門群島政府和人民都高度重視對華關係，所中建交以來，兩國關係發展取得長足進展，中國代表團此訪將為所中合作帶來新亮點、注入新動力。

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