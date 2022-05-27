半島電視台記者死亡案　巴勒斯坦調查指以軍開火槍殺

半島電視台（al Jazeera）巴勒斯坦裔美籍資深記者阿克利赫（Shireen Abu Akleh）5月11日在約旦河西岸地區採訪期間中槍身亡事件，巴勒斯坦自治政府26日發表調查報告，認為對方是遭以軍故意擊斃，惟有關報告預計會惹來以色列的批評。



美聯社報道，巴勒斯坦總檢察長哈提卜（Akram Al Khateeb）在西岸城市拉姆安拉（Ramallah）公布調查結果，指當時只有以軍開火，稱他們的目的是殺戮。

阿克利赫在採訪以軍突襲西岸時，頭部中槍身亡，目擊者及巴勒斯坦官員都表示她被以軍的流彈打中，但以色列則指她在以軍及巴勒斯坦武裝份子駁火時中槍，並稱只有根據彈道及槍械分析，才可找出阿克利赫到底遭誰殺害。

哈提卜表示，調查認為事發時現場沒有巴人武裝份子，而且指以軍見到阿克利赫及其他同僚，並穿上防彈背心及頭盔，知道他們是傳媒人的身份。他稱阿克利赫嘗試離開現場時，遭以軍直接及故意擊斃。

哈提卜重申巴勒斯坦不會向以色列交出涉事子彈，甚至不會公開子彈的照片，避免成被以色列製造謊話。

目前以色列方面未有回應，半島電視台同日入稟國際刑事法院，為阿克利赫的死，以及該公司在加沙地區辦公室遭以軍炮轟事件提出訴訟。