塞內加爾醫院新生兒科病房火警　11初生嬰喪生　衛生部長下台

西非國家塞內加爾（Senegal）一間醫院的新生兒科病房5月25日發生火警，導致11名嬰兒身亡，當局指火警由電線短路引起，並在26日辭退衛生部長。



美聯社報道，肇事醫院位於首都達卡（Dakar）以東90公里的城鎮蒂瓦萬（Tivaouane），有目擊者表示，醫院起火時，室內停電，而且濃煙滿佈及酷熱。

總統薩勒（Macky Sall）指，救援人員救出3名嬰孩，惟另外有11名初生嬰證實不治。他下令全國哀悼三天，並指示內政部調查事件，審視全國醫院的新生兒科設備和基建。

衛生部長薩爾（Abdoulaye Diouf Sarr）原本身處瑞士日內瓦出席世界衛生大會，事發後他表示會縮短行程返國，並於Twitter留言慰問死難者家屬。不過薩勒在26日決定辭退薩爾，其空缺由衛生部總監取代。

塞內加爾本身擁有西非地區最優秀的醫療系統，而且獲非洲疾病預防控制中心（Africa Centres for Disease Control and Prevention）讚揚當地的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫措施，惟最近該國傳出多宗醫院婦產科及初生嬰兒的死亡個案，令外界憂慮其醫療質素。