王毅結束訪問所羅門群島轉抵基里巴斯　澳洲重申關注中所安全協議

中國務委員兼外長王毅完成訪問所羅門群島、5月27日抵達基里巴斯（Kiribati）之際，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）在斐濟表示，澳洲關注中所簽署的安全協議。



黃英賢27日在斐濟首都蘇瓦（Suva）接受傳媒採訪時稱，澳洲已公開表達關注中所安全協議，原因是「我們認為這會有後果。」 她稱「地區的安全由地區（自己）決定，我們認為這很重要，歷史上一直是這樣。」

王毅26日展開訪問南太島國之旅，率先前往所羅門群島，翌日前往基里巴斯。基里巴斯本地記者稱，王毅乘搭的飛機在當地時間27日下午1時後不久降落在首都塔拉瓦（Tarawa），並會晤基里巴斯內閣部長特馬里（Makarite Temari）。新西蘭廣播電台（RNZ）料王毅僅在當地停留4小時。

根據中國外交部宣布，王毅5月26日至6月4日應邀對所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新畿內亞和東帝汶這8個國家進行正式訪問，另對密克羅尼西亞（Micronesia）進行「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）的總理兼外長舉行視像會晤，還會在斐濟主持召開第2次中國—太平洋島國外長會。

王毅晤基里巴斯副總統

中國外交部27日指，王毅會晤基里巴斯副總統托阿圖（Teuea Toatu）時稱，中方高度讚賞托阿圖為中基覆交所作重要貢獻，相信基方將繼續奉行對華友好政策，堅持一個中國原則。