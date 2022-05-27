外交部回應囤糧指控：中國沒有必要去國際市場囤積糧食

中國外交部發言人汪文斌5月27日在例行記者會上，被問到近期個別西方國家出現批評中國在國際市場囤積糧食的論調，他回應稱，中國完全有條件依靠自身力量把中國人的飯碗牢牢地端在自己手上，沒有必要去國際市場囤積糧食。



有記者在會上提問稱，近期個別西方國家出現批評中國在國際市場囤積糧食的論調，包括要求中國為全球糧食安全採取更多行動，詢問中方有何評論。

汪文斌回應稱，中國奉行的是谷物基本自給，口糧絕對安全的糧食安全觀，到2021年，中國糧食產量已連續7年穩定在1.3萬億斤以上，是世界第一大糧食生產國和第三大糧食出口國，中國完全有條件、有能力、有信心依靠自身力量把中國人的飯碗牢牢地端在自己手上，沒有必要去國際市場囤積糧食。

汪文斌指，中國用不足全球9%的土地，實現了約佔世界四分之一的糧食產量，養活世界五分之一的人口，本身就是對世界糧食安全的重大貢獻。

促發達國減少浪費食物

他又稱，新冠肺炎疫情發生以來，中方積極響應聯合國等國際組織的倡議，向一些國家提供緊急糧食援助，中方為穩定世界糧食生產和供應作出的積極貢獻，中方還積極倡導糧食減損和減少浪費。

他稱不少發展中國家面臨糧食短缺，一碗分成兩碗吃；部份發達國家則暴殄天物，一碗吃一碗倒，發達國家每年食物浪費量接近撒哈拉以南非洲所產的食物的總和，根據美國農業部的數據，美國每年有30%至40%的食物被浪費，2018年食物浪費總量就達1.03億噸，價值1610億美元，「我們敦促有關國家減少不必要的食物浪費。」