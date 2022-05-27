普京：西方倘解除對俄制裁　願助對抗全球糧食危機

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）與意大利總理德拉吉（Mario Draghi）通電話普京稱，俄羅斯已準備好在「作出重大貢獻」，在針對俄羅斯的制裁撤銷的情況下，協助對抗全球糧食危機。



克里姆林宮兩人進行電話會議後發布一份聲明稱：「普京強調，俄羅斯聯邦準備通過出口糧食和化肥為克服糧食危機做出重大貢獻，但前提是西方取消出於政治動機的限制。」他稱俄羅斯準備在條件符合的情況下出口糧食和化學肥料。

多個西方西家稱是因俄羅斯入侵烏克蘭導致農產品供應出現問題。普京稱這指控是毫無根據，並強調稱目前的困難與產業鏈、供應鏈以及西方國家在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間的金融政策有關。

普京又稱俄方已在嘗試確保在亞速海（Sea of Azov）及黑海（Black Sea）的航行安全。他稱俄羅斯確保兩處水域安全的行動，包括每日開放人道走廊供民航船隻離港，但烏克蘭阻礙有關措施實行。

德拉吉多次呼籲俄烏停火，並提出一個4個階段計劃，包括停火、討論烏克蘭的國際地位、俄烏就克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbass）談判雙邊協議，以及一個多國的和平安全協議。不過俄羅斯外長拉夫羅夫對此拒絕，稱意大利提出的這個方案「不認真」。

德拉吉，在與普京通話後，看不到烏克蘭有任何實現和平的希望。他稱他將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，探討解封黑海以便出口食物的可能。