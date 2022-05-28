猴痘︱阿根廷錄得首宗個案　世衛：全球病例接近200宗

猴痘（monkeypox）病毒持續在全球多個地方擴散，世界衛生組織（WHO）5月27日指，至今一共錄得超過200宗個案，遍佈逾20個國家。其中在阿根廷就出現拉丁美洲首宗感染個案，患者最近從西班牙返國。



美聯社報道，阿根廷衛生部的聲明表示，一名來自首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的男子在22日出現與感染猴痘相似的病徵，包括發燒及損傷。根據基因排序，該名患者身上的病毒與西非猴痘病毒非常相似，亦與近期在全球發現的新個案一樣。

當局沒進一步透露更多關於該名患者的資料，只稱他曾於4月28日至5月16日期間到過西班牙，現時他正接受治療，衛生部門亦留意其密切接觸者的情況，目前未有出現病徵。

另外當地亦錄得一宗疑似個案，患者是一名西班牙公民，25日抵達阿根廷，翌日在布宜諾斯艾利斯地區出現病徵，但與首宗個案患者沒有任何關連。這名懷疑患者情況良好，並正接受隔離治療，他的密切接觸者亦一切正常。

世衛同日指出，全球已有超過20個國家錄得合共近200宗猴痘個案，從初步基因排序顯示，今次的病毒株與風土病國家的發現的沒太大分別，認為這次爆發或與人類行為改變有關。

世衛強調猴痘流行病可以受到控制，並提出囤積疫苗及藥物，再向全球各地平均分配。