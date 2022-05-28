烏克蘭戰況嚴峻　盧甘斯克或失守　烏軍為免被圍困或需撤退

俄烏兩軍在烏東頓巴斯激戰，戰情愈趨嚴峻。烏克蘭盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）稱當地有烏軍為免受俄軍包圍，或需從最後一處陣地撤退，以免被俘。



烏軍此舉意味着，俄軍距離全面拿下頓巴斯（Donbas）的目標又接近一步。俄軍稱在頓巴斯地區的盧甘斯克和頓涅茨克（Donetsk）取得進展，一些城鎮在炮火中被夷為平地。

蓋達伊說，俄軍在過去數天戰事中，企圖圍困烏軍，並已開進本由烏方掌控的北頓涅茨克（Severodonetsk）。俄軍持續轟炸當地，導致約九成建築物被破壞。北頓涅茨克是烏方位於烏東最東面的城鎮。

蓋達伊稱，烏方仍有足夠兵力進行防守，俄軍不會在未來數日內佔領盧甘斯克，但烏軍為免被圍困，他們可能要離開。

烏克蘭總統顧問顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）5月26日稱，烏軍在頓涅茨克（Donetsk）失去己方戰略要地——紅利曼（Krasnyi Lyman）的控制權。這是本週第2個落入俄軍手中的烏東中型城鎮。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）強調頓巴斯地區屬烏克蘭，稱會增加對當地的防衛資源，又稱侵略者以為已佔據紅利曼及北頓涅茨克是錯。

烏東的情況備受西方國家關注。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，俄軍在烏東戰事緩慢，不過恐已出現明顯進展。他呼籲應向烏克蘭供應長程多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System，MLRS）。

美國官員27日稱，拜登政府已批准對烏運送MLRS。《華盛頓郵報》稱華府最快下週宣布。

在27日報道發布後，俄羅斯電視台俄羅斯一台（Rossiya 1）知名電視主持人、政治評論員斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）回應稱，美國倘真的向烏克蘭供應MLRS，這顯然跨越紅線。她稱這是試圖激起俄羅斯非常嚴厲的回應。她並非代表俄官方講話，但其言論往往反映官方想法。