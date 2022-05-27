烏克蘭稱頓巴斯戰況激烈至極　戰略重鎮紅利曼落入俄軍手中

俄媒稱，當地時間5月26日晚上烏克蘭總統顧問顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）說，烏克蘭軍隊在頓涅茨克（Donetsk）失去己方戰略要地——紅利曼（Krasnyi Lyman）的控制權。



盧甘斯克（Luhansk）軍事行政長官證實，盧甘斯克95%的領土已被俄軍佔領。目前盧甘斯克烏方控制區有4萬居民，但他們不願撤出。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Maliar）稱，頓巴斯地區的戰鬥已達到「最高強度」。

阿雷斯托維奇承認烏克蘭軍隊失守位於頓涅茨克北部的紅利曼。俄媒記者也報道這個消息，稱紅利曼的烏軍在炮火的掩護下，向西及西南方向退守至斯拉維揚斯克（Slovyansk）。

紅利曼是戰略地點，它是鐵路樞紐，連接烏軍在頓巴斯地區4大戰略重鎮中的兩個：斯拉維揚斯克和北頓涅茨克（Severodonetsk）。俄軍佔領紅利曼，就意味着切斷斯拉維揚斯克的烏軍與東北部地區的聯繫。

對俄軍來說，倘想拿下整個烏東，斯拉維揚斯克是至關重要的一個小鎮。美國華府智庫戰爭研究所（ISW）4月曾稱，如俄軍未能拿下斯拉維揚斯克，它想佔領頓涅茨克及盧甘斯克的行動將失敗。