王毅：美國等阻遏中國的發展　不願看到非西方力量成功

中國務委員兼外長王毅完成訪問所羅門群島、5月27日抵達基里巴斯（Kiribati）行太平洋8個島國的第二站訪問行程，與該國總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）會面。



當地時間2022年5月27日，基里巴斯總統兼外長馬茂在塔拉瓦總統官邸會見國務委員兼外長王毅，基里巴斯多位內閣部長參加。

馬茂請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候和美好祝願，祝賀中國共產黨建黨偉大成就，表示中國的成功對發展中國家是極大的鼓舞。中國代表團的來訪帶來了互信、友誼和合作，對基中關係具有里程碑意義。基中復交以來，兩國務實合作成果斐然，基民生得到切實改善，有力印證了中國的真誠友好和言出必行。基方堅定不移奉行一個中國原則，堅定支持建設人類命運共同體。基中復交表明，世界站在中國一邊，基里巴斯站在歷史正確一邊。

馬茂感謝中方在疫情應對、經濟發展、基礎設施建設中給予基方的支持幫助，表示基堅定致力於將兩國關係提升至更高水平，為基人民帶來更多福祉。

王毅首先轉達習近平主席的親切問候，表示馬茂總統特意在自己家中接待他，是把中國視為真心的朋友。實際上從總統和基人民做出與中國復交決定的那一天，中方就成為了朋友。中國不僅是基里巴斯的朋友，也是所有發展中國家最可靠的朋友。中方將繼續在國際和多邊舞台為發展中國家仗義執言，繼續堅定維護發展中國家尤其是中小國家的正當權益。

王毅說，中基復交兩年多來，兩國關係快速發展，各領域合作向前推進，為基人民帶來實實在在利益。兩國相互信任、相互支持，已成為大小國家平等相待的典範。事實充分證明，基方做出同中國復交的政治決斷完全符合基人民的根本利益。

王毅強調，這個世界並不太平，疫情肆虐，戰亂頻仍，還有隨處可見的貧困落後。但美國及其同夥卻執意把精力集中在處心積慮阻遏中國的發展上。其本質就是不願看到非西方力量在世界上取得成功，不願看到發展中國家加強團結合作。但時代潮流浩浩蕩蕩，中國和其它發展中國家的發展振興已是歷史的必然，也是中方的正當權利，任何人、任何勢力都不可能阻擋。從這一角度來說，堅定支持中方維護核心利益，就是支持發展中國家自己，同樣，中方幫助發展中國家也是在幫助中國自己。中國願盡已所能，和發展中國家一起，加快實現共同發展，攜手消除歷史不公。

雙方同意繼續加強抗疫合作。中國首批援基醫療隊此次隨中國代表團一道抵基，將助力基方抗擊疫情，並為基民眾提供醫療服務。

雙方同意深化共建「一帶一路」，同「基里巴斯20年發展規劃」加強對接，拓展各領域合作，注重改善民生。充分發揮基資源稟賦優勢，在保護好生態前提下，打造雙方海洋合作新亮點。

雙方同意開展應對氣變合作，一致認為發達國家應切實承擔歷史責任，履行對發展中國家的氣變融資承諾，幫助發展中國家加強能力建設。王毅強調，中國堅定走綠色低碳道路，同時將通過南南合作幫助小島嶼國家應對氣變挑戰。

會見後，雙方出席了共建「一帶一路」、防災減災、基礎設施、旅遊、民生等合作文件簽字儀式。

同日，王毅同基里巴斯副總統托阿圖（Teuea Toatu）會見。