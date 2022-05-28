斐濟總理晤澳洲外長後推文：斐濟不是任何人的後院

斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）稱：「斐濟不是任何人的後院——我們是太平洋家庭的一分子，而我們最大的關切不是地緣政治——而是氣候變化」。澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）2019年將太平洋地區形容為澳洲的後院。



姆拜尼馬拉馬5月28日在Twitter上載與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）26日會面時握手的照片，他稱是次會面將加強斐澳的友誼。

Fiji is not anyone’s backyard — we are a part of a Pacific family. And our greatest concern isn’t geopolitics — it’s climate change.



In that spirit, I had a wonderful meeting with Foreign Minister @SenatorWong to strengthen our Vuvale Partnership with Australia. pic.twitter.com/RH80dPnCAk — Frank Bainimarama (@FijiPM) May 27, 2022

中國外長王毅正在進行太平洋島國訪問行程，他將抵達斐濟，與姆拜尼馬拉馬會面，一同主持召開第2次中國-太平洋島國外長會。

外交部發言人汪文斌24日稱，王毅5月26日至6月4日應邀對所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新畿內亞、東帝汶等8國正式訪問，對密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）進行「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）的總理兼外長舉行視像會晤。