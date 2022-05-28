烏克蘭｜美傳長程多管火箭炮供烏　射程覆蓋俄羅斯多市

俄烏兩軍在烏東頓巴斯激戰，戰情愈趨嚴峻，美國擬對烏加強軍援。美媒稱美國可能向基輔提供HIMARS和M270 MLRS多管火箭炮，它們將裝備M31 GMLRS導彈。《華爾街日報》5月28日引述美國官員稱，華府最快下週宣布。



HIMARS簡稱「海馬斯」，全稱為「高機動性多管火箭炮系統」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）

MLRS是長程多管火箭系統（Multiple Launch Rocket System，MLRS，又稱M270多管火箭炮系統）。它的射程可達數百公里，比烏克蘭手上的任何系統都遠得多。烏克蘭想藉此在俄烏戰爭中改變烏軍面對的形勢。

HIMARS則是一種更輕的輪式系統，能發射許多與MLRS同類的彈藥。

烏東戰況備受西方國家關注，尤其是俄軍在烏東進展緩慢但在一些城鎮取得進展。英國首相約翰遜（Boris Johnson）稱，俄軍在烏東戰事緩慢，不過恐已出現明顯進展。他呼籲應向烏克蘭供應MLRS。

在27日報道發布後，俄羅斯電視台俄羅斯一台（Rossiya 1）知名電視主持人、政治評論員斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）回應稱，美國倘真的向烏克蘭供應MLRS，這顯然跨越紅線。她稱這是試圖激起俄羅斯非常嚴厲的回應。她並非代表俄官方講話，但其言論往往反映官方想法。

俄衛網28日引述俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）表示，在這個問題上，俄羅斯希望美國的理智佔上風。

他稱這些訊息需要認真核實。他在大使館的Telegram頻道中說：「目前，我們依據的是五角大樓發言人科比（美國防部新聞秘書科比（John Kirby））的聲明，即這一問題沒有最終決定。我們希望理智佔上風，並且華盛頓不會作出如此挑釁的步驟。」

科比27日表示，美國尚未就向烏克蘭供應多管火箭炮系統作出最終決定。

俄大使稱，俄羅斯已通過外交渠道多次告訴美國，史無前例的對烏克蘭武器輸送大大增加了衝突升級的風險。

安東諾夫補充說：「美國人清楚地意識到，他們的行動使和平前景更加遙遠。美國正愈來愈深地捲入烏克蘭危機。這給全球安全帶來了無法預測的後果。」

安東諾夫說，如果供應這種武器，將會出現這些武器被部署到邊境的風險，烏克蘭人將獲得打擊俄羅斯城市的能力。

安東諾夫說：「這種情況對我們來說是不可接受的，不能容許的。我相信，我們的武裝力量將採取必要措施，將烏克蘭軍隊的能力清零。」