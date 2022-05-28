日美領導人會晤談涉華議題　中國駐日大使：已提嚴正交涉

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄5月23日舉行的日美首腦峰會上，兩人談到南海、東海、台海等議題。中國央視新聞5月28日報道，針對日美領導人會晤發表一系列涉華消極論調，中國駐日本大使孔鉉佑表示，中方已分別向日美提出嚴正交涉，表達強烈不滿。



報道指，孔鉉佑指這再次暴露出美企圖對華圍堵遏制的險惡用心，也暴露出日方主動配合美對華戰略的消極傾向。

孔鉉佑稱，日美同盟作為冷戰產物，如果執迷於結盟對抗、零和博弈那一套，只會失道寡助，走進歷史死胡同，中方已分別向日美提出嚴正交涉，表達強烈不滿，「我們敦促日美同盟順應歷史大勢，停止挑動大國競爭和陣營對抗，不要讓早已過時的冷戰劇本在亞太重演。」

他又指日本作為亞洲一員和中國近鄰，應為地區和平、穩定、繁榮發揮建設作用，「但其所作所為讓我們不得不強烈關注，日方在本地區究竟想扮演什麼樣的角色？究竟在戰略上要何去何從？」他稱，中方想強調的是，為他人火中取栗只會損人害己，走以鄰為壑的歧途注定走不遠也行不通。

促日方端正對華心態

孔鉉佑並稱，當前中日關係正處在關鍵十字路口，日方只有端正對華心態，校正戰略走向，真正將構建建設性、穩定的對華關係的表態落到實處，才能避免對中日關係造成更大損害，才是真正對本地區的穩定繁榮負責。

據日本共同網之前在5月23日報道，拜登與岸田文雄在日美領導人會晤上一致表示關注最近的中國海軍活動及中俄兩國聯合軍事演習等動向，強烈反對在東海和南海憑藉實力改變現狀的嘗試，兩人又確認台海和平穩定的重要性，促和平解決兩岸問題。