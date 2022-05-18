王毅與日本外相林芳正視像會晤　就日美涉華動向表明立場

中國國務委員兼外長王毅5月18日與日本外相林芳正舉行視像會晤，就日美涉華消極動向表明立場，指不應挑動陣營對抗。



王毅指出，日方即將主辦美日印澳「四邊機制」峰會。令人關注和警惕的是，美國領導人還未成行，所謂日美聯手對抗中國的論調就已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣。

王毅稱，日美是同盟關係，中日則締結有和平友好條約。日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害中方的主權、安全和發展利益。希望日方汲取歷史教訓，着眼地區和平穩定，務必謹慎行事，不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途。

他又指，今年是日中邦交正常化50週年，當務之急是要重點做好三件事情。一要切實把握兩國關係正確方向；二要充沛兩國關係前進動力；三要及時排除干擾因素。

林芳正表示，日中擁有廣泛共同利益，合作潛力巨大、前景廣闊。雙方要根據兩國領導人達成的重要共識，致力發展建設性、穩定的雙邊關係。日方願與中方一道，不忘邦交正常化初心，保持坦率溝通，減少誤解誤判，妥處敏感問題，增進政治互信。

共同社引述日本外務省消息報道，林芳正在會談期間，譴責俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，並向中方尋求為維持和平與安全發揮負責任的作用。

報道指，雙方確認就朝鮮局勢緊密合作，林芳正並就包括尖閣諸島（中國稱釣魚島）在內的東海與南海等情況表示嚴重關切，同時強調台灣海峽和平與穩定的重要性。