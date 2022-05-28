巴切萊特結束訪華稱已促北京審視反恐政策　中國談取得4點成果

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）5月28日結束6天訪華行程，期間她曾到訪新疆，她28日向記者稱此行並非調查，又指已促中方審視反恐政策。中國副外長馬朝旭同日向記者介紹巴切萊特訪華情況，稱在雙方共同努力下，此訪取得積極務實成果，他並提到四點。



巴切萊特在5月23日至28日訪問中國，包括到訪新疆烏魯木齊市和喀什市。這是時隔17年中國首次接待聯合國人權事務高級專員訪華。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特2022年5月28日在廣州舉行視像記者會，總結她的訪華行程（AP）

巴切萊特28日在廣州舉行視像記者會，她表示此行並非對中國人權政策的調查，也強調她有在無人監督（unsupervised）情況下，在新疆接觸到由聯合國安排的消息來源人士。

她並指已敦促中國政府審視反恐政策，以確保符合人權標準。

中方：廣泛深入交流

中國外交部同日發文，中國外交部副部長馬朝旭介紹中方接待巴切萊特高專訪華情況。他稱雙方本着互相尊重、坦誠相待的精神進行廣泛深入交流，中方向巴切萊特全面深入闡述中國的人權發展道路、理念、成就，雙方就全球人權治理、多邊人權工作、中國同高專辦合作等問題交換意見。

他稱在巴切萊特訪問廣州期間，參訪了反映中國基層民主、脫貧攻堅、司法保障、環境保護、民生保障、特定群體權利保護、人權教育的項目，又指「在新疆期間，中方向巴切萊特介紹新疆反恐和去極端化、經濟社會發展、民族宗教、勞動權利保障等方面舉措和成就」。據他所指，巴切萊特在喀什、烏魯木齊實地參訪，同少數民族群眾、專家學者等座談交流。

中國外交部副部長馬朝旭2022年5月28日稱，巴切萊特的訪華行程取得積極務實成果（中國外交部）

北京指取得四點成果

馬朝旭稱在雙方共同努力下，此訪取得積極務實成果，他並談到四點，一是增進對中國人權發展道路的了解，稱巴切萊特曾到訪廣州的新農村、養老服務中心、廣州互聯網法院等，在廣州大學與師生就尊重和保障人權展開交流。

二是闡明促進全球人權治理的中國主張，指中方向巴切萊特介紹了中國積極參與全球人權治理情況，如先後批准或加入了29項國際人權文書等。

三是加強中國同人權高專辦合作，指中方同人權高專辦就加強雙方合作充分交換意見，達成廣泛共識，雙方商定建立年度高級別戰略對話機制，討論國際、地區和國別層面共同關心的人權問題；成立工作小組，就發展與人權、工商業與人權、減貧與人權、反恐與人權、少數群體權利、數字空間與人權、人權司法保障等議題開展合作。

馬朝旭稱第四點是「親身感受一個真實的新疆」，指巴切萊特訪問新疆期間，新疆自治區全面介紹了中國的民族和宗教政策、新疆反恐和去極端化舉措和成效。他又批評一些西方國家和反華勢力打着人權幌子，「就所謂涉疆問題編造炒作聳人聽聞的世紀謊言」。

巴切萊特：圖為2022年5月25日，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（左）與中國國家主席習近平進行視像會談。（AP）

美國稱巴切萊特訪華錯誤

巴切萊特這次訪華行程一直引來國際注意，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）之前在24日指，美國不期望中國會授予巴切萊特所需的訪問權限來對新疆的人權環境進行完整、不受操縱的評估。

他又指美國認為巴切萊特在這種情況下同意訪問中國是一個錯誤。他說巴切萊特將不能全面了解在新疆發生的暴行、反人類罪行和種族滅絕。中國外交部發言人汪文斌25日則反擊指，美國在巴切萊特訪華一事上的立場變來變去。

巴切萊特這次行程也爆出其他風波，中國官媒25日引述巴切萊特在與中國國家主席習近平視像會面時指，她欽佩中方在消除貧困和保護人權方面的努力和成就，但之後巴切萊特辦公室的發言人澄清指，巴切萊特確讚揚中國在消除貧困方面的成就，但並非如報道所指曾說「欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就」。