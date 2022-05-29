IPEF｜戴琪：仲夏開始就印太經濟框架構談判

《日本經濟新聞》5月29日發布美國貿易代表戴琪的訪問內容，她預期仲夏開始就「印太經濟架構」（IPEF）進行談判，但稱這「不是傳統的貿易協定」。



她稱美國政府正在尋求執行規則的新方法，並稱在執行方面，美國「正在挑戰傳統爭端解決的極限，去思考認證正在遵守的規則的機制」。

戴琪在被問到，是否預期仲夏前開始協商IPEF時稱，她認為計劃大致上就是這樣，美國已為高級官員描繪出未來幾週的路線，以繼續與對象進行互動，提供更多資訊，並蒐集回應。但她否認11月的亞太經合組織（APEC）峰會，會是IPEF完成談判的目標期，並且淡化IPEF為美國創造重返跨太平洋經濟合作協定（Trans-Pacific Partnership，TPP）環境的可能性。

對於IPEF會否有能力加強對中國施壓，她未有正面回應，僅說美國需要改變它舊的教戰手冊。

她也稱，不確定其他13個成經濟體是否員都有興趣參與IPEF的四大支柱，但美國正在創造空間，將在未來幾週進一步對它們進行更多的簡報。

她被問及美國是否計劃在貿易和投資架構協議（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）之外與台灣展開新雙邊磋商，她回答稱，她想美國已有，正在就如何加深、擴大對話以及探索。

對於美國對中國的關稅應否維持不變、還會持續多久，戴琪也未正面回答，只說沒有新的看法。