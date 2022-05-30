烏克蘭｜俄軍猛轟烏東北頓涅茨克　烏軍南部反攻　企圖奪回赫爾松

俄烏戰事進入第96日，烏克蘭東部戰況尤其激烈，俄羅斯軍方正在逼近頓巴斯（Donbas）地區內的烏控城市。盧甘斯克州（Lugansk）的北頓涅茨克市（Sievierodonetsk）5月29日遭受猛烈砲擊，人員傷亡和損失暫時無法估算。但同一時間，烏軍在南部發起新的反攻，試圖奪回赫爾松（Kherson）市。



盧甘斯克州長29日形容，北頓涅茨克市的戰事局勢正在極端升級。《衛報》引述目擊者稱，由於俄軍試圖切斷增援線並包圍仍然留守市內的烏克蘭軍人，這座城市正被每小時轟炸200次。

位於西維爾斯基頓涅茨河（Siverskyi Donets River）東岸、距離俄羅斯邊境以南約145公里的北頓涅茨克市的戰役備受關注，主因俄軍一直在盧甘斯克和頓涅茨克（Donetsk）在內的頓巴斯工業區，取得緩慢而穩固的進展。如果俄方成功接管這些地區，克里姆林宮有可能將其視為一項實質性的政治成就。

隨着烏東戰況愈演愈烈，身穿防彈背心的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）親自視察東北部地區的哈爾科夫（Kharkiv）前線陣地，這是他首次在基輔地區以外露面，看來他今次特地前往哈爾科夫，是要展示守衛領土的姿態。

作為烏克蘭第二大城市的哈爾科夫，自5月烏軍收復該市周邊失地並擊退俄軍以來，戰況一直相對平靜。惟哈爾科夫26日再次聽到多次爆炸聲，導致至少9人喪生、17人受傷。

圖為2022年5月29日，烏克蘭總統澤連斯基視察哈爾科夫的前線陣地。（AP）

澤連斯基在哈爾科夫表示，俄軍的砲擊摧毀了該市整個關鍵基礎設施，以及超過三分之二的房屋存量。哈爾科夫31%地區遭俄軍佔領，而5%地區之前被俄軍佔領後，烏軍成功收復失地。

他還指佔領北頓涅茨克市是俄方目前的主要目標。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）29日亦表示，解放頓巴斯（Donbas）是俄羅斯的無條件優先事項，其他烏克蘭領土應自行決定未來。

不過烏克蘭並非坐以待斃，29日在數週以來相對較平靜的南部戰線向俄方發起新的反攻，烏軍在赫爾松（Kherson）突破一條俄軍防線，將俄軍逼入安德烈耶夫卡（Andriyivka）、洛佐夫（Lozove）、貝利霍爾卡（Belihorka）等較不利的地形。

烏克蘭官員數週以來一直表示，他們希望發起新的南部反攻，以重新控制赫爾松，試圖切斷俄羅斯在第聶伯河（Dnipro River）橋樑進入該市的補給路線。