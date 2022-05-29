烏克蘭｜特朗普憂爆第三次世界大戰　稱北京攻台因俄烏戰爭受阻

美國前總統特朗普（Donald Trump）擔心地說，由於各方目前的言論和行動，烏克蘭衝突可能會導致這個國家的徹底毀滅、數百萬人死亡和第三次世界大戰，他認為，現在應將所有努力都用於談判。



自俄羅斯開始在烏克蘭採取特殊軍事行動以來，美國和西方國家一直為烏克蘭提供軍事援助，並對俄羅斯實施了多套制裁措施。

特朗普認為，烏克蘭現在正在被「摧毀」，其原因在於「我們言行的愚蠢」。

他在懷俄明州的集會上發言說：「你們會以數百萬生命的（失去）告終，你們甚至可能以第三次世界大戰告終。順便說一句，由於我們言行的愚蠢，你們可能以挑起第三次世界大戰告終。」

特朗普補充說：「這太可怕了，你們不會有任何贏家，他們應該回到（談判）桌上。」他指出，替代方案將是「你們將以那裏什麼都沒有而告終。」

他認為，中國正在關注烏克蘭局勢，看到情況正阻止中國進攻台灣。他稱，他曾與中國和俄羅斯首腦交談，據稱他曾警告他們不要採取侵略行動。他說：「我說過，如果你們這樣做，我們會非常嚴厲地打擊你們。他們都回答說：『什麼，真的嗎？』我不確定他們是否相信了我，但他們有點相信我。 他們不應該完全相信， 如果他們相信了5%，那就已經足夠。」

特朗普把自己譽為21世紀唯一沒有讓俄羅斯發動武裝衝突的美國總統，而在小布殊執政時期「他們失去了格魯吉亞」，在奧巴馬執政時期他們失去了克里米亞，在拜登執政時期「他們失去了一切」 。