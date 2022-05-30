王毅：中國是斐濟可信賴朋友

中國國務委員兼外長王毅5月30日在斐濟（Fiji）主持司開中國-太平洋島國外長會。王毅在外長會結束後出席記者會，稱中國是斐濟可信賴的朋友和夥伴。



王毅指，中國是斐濟可信賴的朋友和夥伴，中方堅定不移支持斐濟維護社會穩定和民族團結，支持斐濟奉行獨立自主外交政策，加快實現發展振興，在地區和國際事務中發揮更重要作用。他稱中斐關係經歷國際風雲考驗，兩國互相信任、互相支持，總是第一時間互施援手，國際局勢愈是動蕩覆雜，中斐愈要弘揚傳統友誼，增強戰略互信，維護好兩國共同利益，維護好發展中國家的正當權益以及地區和平穩定。

他稱，2021年中斐經貿額逆勢增長超過30%，充分顯示了兩國合作的巨大潛力。中方願加強共建「一帶一路」同斐濟「20年國家發展規劃」對接，助力斐濟加快疫後復蘇，繼續深化民生合作，並助力斐濟提高自主發展能力。

王毅強調，中方堅定不移支持斐濟維護社會穩定和民族團結，支持斐濟奉行獨立自主外交政策，加快實現發展振興，在地區和國際事務中發揮更重要作用。

王毅也在記者會上呼籲稱，周邊國家不必過分焦慮，也不必過分緊張。

他說：「中國和發展中國家實現共同發展共同繁榮，將使這個世界更加公平、更加和諧、更加穩定。」他因此呼籲周邊國家不必過分焦慮和緊張。

王毅同日在斐濟首都蘇瓦（Suva）與斐濟總統卡托尼韋雷（Wiliame Katonivere）及斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）會面

姆拜尼馬拉馬說，斐濟將繼續堅定支持一個中國原則，願與中方拓展基礎設施、農漁業、能力建設、可持續發展等各領域合作，加強斐中夥伴關係。